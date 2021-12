Salernitana: M. Coulibaly verso il recupero. Ribery c'è. Ancora out Strandberg e Gondo (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Salernitana continua il lavoro per preparare la sfida in casa del Milan in programma domani alle 15:00. Gli uomini di Colantuono non si sono concessi giorni di riposo dopo la sfida persa con la Juventus e hanno iniziato subito a preparare il secondo big match consecutivo in campionato. Nella seduta di ieri i titolari che hanno giocato contro i Bianconeri hanno lavorato in palestra, mentre il resto del gruppo ha svolto una partitella in famiglia contro la formazione Primavera. Hanno lavorato a parte Mamadou Coulibaly e Obi, impegnati in un percorso atletico specifico, mentre sono Ancora in infermeria alle prese con terapie e fisioterapia Ruggieri, Strandberg e Gondo. Buone notizie arrivano invece da Ribéry che dopo le assenze contro Cagliari e Juve potrebbe tornare a guidare la squadra dal 1?. Oggi ... Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lacontinua il lavoro per preparare la sfida in casa del Milan in programma domani alle 15:00. Gli uomini di Colantuono non si sono concessi giorni di riposo dopo la sfida persa con la Juventus e hanno iniziato subito a preparare il secondo big match consecutivo in campionato. Nella seduta di ieri i titolari che hanno giocato contro i Bianconeri hanno lavorato in palestra, mentre il resto del gruppo ha svolto una partitella in famiglia contro la formazione Primavera. Hanno lavorato a parte Mamadoue Obi, impegnati in un percorso atletico specifico, mentre sonoin infermeria alle prese con terapie e fisioterapia Ruggieri,. Buone notizie arrivano invece da Ribéry che dopo le assenze contro Cagliari e Juve potrebbe tornare a guidare la squadra dal 1?. Oggi ...

