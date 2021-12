Sai ridere di te stesso? Allora sarai nella classifica dei segni autoironici! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sai ridere di te stesso e non ti offendi se qualcuno ti fa una battuta? Perfetto, Allora sarai sicuramente uno dei segni più autoironici dello zodiaco! Hai mai fatto una battuta che prendesse di mira… te stesso? No, non siamo impazziti ma stiamo solo cercando di capire quante volte ti capita di essere assolutamente autoironico. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Saidi tee non ti offendi se qualcuno ti fa una battuta? Perfetto,sicuramente uno deipiù autoironici dello zodiaco! Hai mai fatto una battuta che prendesse di mira… te? No, non siamo impazziti ma stiamo solo cercando di capire quante volte ti capita di essere assolutamente autoironico. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Anarres39580162 : @matteorenzi Ma non far ridere i polli!!! Sai benissimo che son solo cazzate propagandistiche!!! Gli scienziati, qu… - ______GS__ : RT @nonvicapiscoo: che ridere quando tu sai tutto ma ancora quella persona non sa che tu sai - luiluisa70 : @michelep33 Hai presente quando hai dentro il fuoco ...il magma che pulsa e te non sai se ridere o piangere ? Ecco ...così!! - mareverywhere : RT @nonvicapiscoo: che ridere quando tu sai tutto ma ancora quella persona non sa che tu sai - hakittemurt : @chrisxguth Sai cosa mi farebbe molto ridere? Te che ti svegli ?????? tommorow -