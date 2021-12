Rust | la svolta nel caso della sparatoria | il mandato di perquisizione

(Di venerdì 3 dicembre 2021), un nuovodiè stato ufficializzato dalla polizia, questo potrebbe far luce sull’incidente avvenuto proprio nel setproduzione cinematografica. La polizia ha ottenuto undiper l’ufficio del fornitore di armi Seth Kenney, proprio durante le indaginiavvenuta sul set del film previsto per lo scorso Ottobre., altre perquisizioni sono state ufficializzate dalla polizia (Foto dal web)Il quartodiè stato approvato dal giudice del New Mexico durante il 30 Novembre 2021, era presente anche una dichiarazione di Thell Reed, il padre di Hannah Gutierrez Reed. Nella sua dichiarazione lo stuntman ...

Cinematographe.it - FilmIsNow

Potrebbe esserci unanelle indagini sulla fatale sparatoria avvenuta sul set di: ecco gli ultimi aggiornamenti! La polizia ha ottenuto un mandato di perquisizione per l'ufficio del fornitore di armi Seth ...Un folle gioco alla 'roulette russa'. Questo avrebbe provocato la tragedia sul set di '', il 21 ottobre scorso in New Mexico, poco prima delle due di pomeriggio, ora locale, quando la direttrice della ...Rust, un nuovo mandato di perquisizione è stato ufficializzato dalla polizia, questo potrebbe far luce sull’incidente avvenuto proprio ...Un giudice del New Mexico ha approvato un mandato di perquisizione per l'ufficio di un fornitore d'armi, nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta sul set di Rust.