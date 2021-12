Ruota panoramica di Firenze | sabato l' inaugurazione Green pass per salire

Advertising

slythervisak : scoperto che quella che ho davanti casa è la ruota panoramica più alta d’italia - kaiparkerFR : @labratzbona eeeehm allo ruota panoramica? - qn_lanazione : Ruota panoramica di #Firenze, via all'inaugurazione - biondeggiando : Stanno montando la ruota panoramica per natale ? - elisajn266 : RT @Gianludale27: Dopo aver visto il mega orologio virtuale di Singapore sfruttando la ruota panoramica a bordo pista, lo step successivo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruota panoramica

Firenze, 3 dicembre 2021 - Viene inaugurata sabato 4 dicembre alle 13 ladi Firenze . Alta 55 metri, è inserita all'interno del Villaggio di Natale della Fortezza da Basso, un grande polo del divertimento per le feste natalizie che sarà aperto fino al 16 ...... una pista per il pattinaggio sul ghiaccio e una suggestiva". Le Lucine di Natale a Laveno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio 2022 (ad eccezione di due giorni ...Viene inaugurata sabato 4 dicembre alle 13 la ruota panoramica di Firenze. Alta 55 metri, è inserita all'interno del Villaggio di Natale della Fortezza da Basso, un grande polo del divertimento per le ...(mi-lorenteggio.com) Laveno Mombello, 3 dicembre 2021 – Dal 4 dicembre al 9 gennaio il parco del Gaggetto di Laveno Mombello si accenderà della magia del Natale: la cittadina in provincia di Varese e ...