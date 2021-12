Rugby | rilasciato il calendario del Sei Nazioni Under 20 2022

(Di venerdì 3 dicembre 2021) A poche ore dalla diffusione delfemminile è statoil programma del Sei20di: l’Italia di Massimo Brunello esordirà nel torneo in casa della Francia venerdì 4 febbraio, poi il debutto casalingo sarà in programma venerdì 11 febbraio alle ore 20.00 contro l’Inghilterra allo Stadio Monigo di Treviso. Terza giornata con la sfida contro l’Irlanda a Cork venerdì 25 febbraio prima di giocare nuovamente a Monigo venerdì 11 marzo alle ore 20.00 contro la Scozia, infine ultimo match del torneo in Galles domenica 20 marzo. Quest’anno tutti i match dell’Italia20 saranno trasmessi su Sky Sport.SEI20I giornata – 04.02.22 – ore ...

