Ruffini spiega che oggi il 90% dell’Irpef arriva da dipendenti e pensionati

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Un taglio da 1,5 miliardi ai contributi previdenziali (-0,5 punti) per alleggerire le buste paga dei lavoratori fino a 47mila euro per un anno. E altri 500 milioni contro il caro-bollette. Sono le proposte che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato ieri nell’incontro con i sindacati, scontenti dell’accordo raggiunto in maggioranza per tagliare l’Irpef. In pratica, l’impianto a quattro aliquote non cambia, ma poiché nel 2022 saranno spesi 2 miliardi in meno sui 7 stanziati, questo extra può essere impiegato per aiutare le fasce di reddito più basse. Quelle che secondo Cgil, Cisl e Uil vengono penalizzate dall’intervento sull’Irpef.è in programma un Consiglio dei ministri per discutere dell’emendamento alla manovra sulla riduzione delle imposte. Prima Draghi comunicherà ai sindacati quali proposte sono state accolte. Ma ieri il premier ha mostrato ...