Ruba uno scuolabus e semina il panico schiantandosi contro numerose auto: il video drammatico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pericoloso inseguimento di polizia tra le vie di New York: agenti a piedi hanno cercato di fermare uno scuolabus giallo Rubato poco prima da un uomo e con il quale è andato a schiantarsi contro molti veicoli parcheggiati Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano da New York, riprese dalla telecamera di sorveglianza esterna di un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pericoloso inseguimento di polizia tra le vie di New York: agenti a piedi hanno cercato di fermare unogialloto poco prima da un uomo e con il quale è andato a schiantarsimolti veicoli parcheggiati Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano da New York, riprese dalla telecamera di sorveglianza esterna di un L'articolo NewNotizie.it.

