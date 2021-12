Rt cala a 1,20, ma l’incidenza balza a 155. Da lunedì in zona gialla Friuli e Alto Adige (Di venerdì 3 dicembre 2021) In lievissimo calo l’indice Rt in Italia, stimato a 1,20 contro 1,23 della scorsa settimana, a fronte di una nuova impennata dell’incidenza, salita a 155 casi per centomila abitanti contro i 125 di sette giorni prima. È quanto emerge dai dati di monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, diffusi dall’Iss. “l’incidenza settimanale a livello nazionale - si legge - continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (nel periodo 26 novembre/2 dicembre) a fronte dei 125 per 100mila abitanti (19-25 novembre). Nel periodo 10 novembre - 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 - 1,28), al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (da 1,15 a 1,09)”. Dopo la comunicazione dei nuovi dati da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) In lievissimo calo l’indice Rt in Italia, stimato a 1,20 contro 1,23 della scorsa settimana, a fronte di una nuova impennata del, salita a 155 casi per centomila abitanti contro i 125 di sette giorni prima. È quanto emerge dai dati di monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, diffusi dall’Iss. “settimanale a livello nazionale - si legge - continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (nel periodo 26 novembre/2 dicembre) a fronte dei 125 per 100mila abitanti (19-25 novembre). Nel periodo 10 novembre - 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 - 1,28), al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (da 1,15 a 1,09)”. Dopo la comunicazione dei nuovi dati da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia cresce l'incidenza a 155 ma cala l'Rt medio a 1,20 #covid - messveneto : Covid, è il giorno del monitoraggio dell’Iss. Focolai attivi, ricoveri in ospedale e tracciamento: ecco i sei param… - msn_italia : Italia cresce incidenza: Bolzano e 3 Regioni sotto osservazione - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia cresce l'incidenza a 155 ma cala l'Rt medio a 1,20 #covid - GdB_it : Covid: in Italia cresce l'incidenza, ma cala l'Rt medio a 1,20 -