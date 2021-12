Rt cala a 1,20, ma l'incidenza balza a 155 casi per 100mila abitanti (Di venerdì 3 dicembre 2021) In lievissimo calo l’indice Rt in Italia, stimato a 1,20 contro 1,23 della scorsa settimana, a fronte di una nuova impennata dell’incidenza, salita a 155 casi per centomila abitanti contro i 125 di sette giorni prima. È quanto emerge dai dati di monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, diffusi dall’Iss. “L’incidenza settimanale a livello nazionale - si legge - continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021) vs 125 per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 10 novembre - 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 - 1,28), al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) In lievissimo calo l’indice Rt in Italia, stimato a 1,20 contro 1,23 della scorsa settimana, a fronte di una nuova impennata dell’, salita a 155per centomilacontro i 125 di sette giorni prima. È quanto emerge dai dati di monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, diffusi dall’Iss. “L’settimanale a livello nazionale - si legge - continua ad aumentare: 155 per(26/11/2021-02/12/2021) vs 125 per(19/11/2021-25/11/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 10 novembre - 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 - 1,28), al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica ...

