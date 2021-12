Ronaldo il fenomeno | “Tutti i miei soldi sono nel Valladolid”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervenuto a Flow Podcast,Luís Nazário de Lima, peril”, ha spiegato com’è nata l’idea di restare nel mondo del calcio dopo il ritiro. La sua intenzione primaria era quella di sbarcare in MLS, ma le sue finanze personali non glielo hanno permesso.“Ho fatto una riunione con il presidente della MLS, che mi ha esposto le sue idee. ‘Puoi aver vinto quello che vuoi, ma se non hai 70 milioni di euro per creare una franchigia, non vai da nessuna parte’. E questo mi ha fatto rinunciare al progetto”. Di conseguenza, il due volte Pallone d’Oro ha scelto un’alternativa low cost: “Ho cercato molte opportunità, anche in Championship, ma tutte le squadre costavano parecchio. E quindi mimesso alla ricerca in Spagna e in Portogallo, dove i prezzi erano più accessibili. Ma non ...