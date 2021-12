Roma, Villar negativo al Covid: a disposizione per l'Inter (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma, torna a disposizione di Mourinho. Il calciatore ha comunicato sui social di essere tornato negativo al Covid. “Tampone negativo. Direzione Trigoria con la squadra finalmente. Ciao Covid, domani Roma-Inter”, ha scritto sul proprio profilo Instagram. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gonzalo, centrocampista spagnolo della, torna adi Mourinho. Il calciatore ha comunicato sui social di essere tornatoal. “Tampone. Direzione Trigoria con la squadra finalmente. Ciao, domani”, ha scritto sul proprio profilo Instagram.

