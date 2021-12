Roma, Villar dall'isolamento: «Undici giorni senza sintomi e sono ancora positivo» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gonzalo Villar è risultato positivo al Covid lo scorso 20 novembre e nonostante siano ormai passati 13 giorni e i sintomi siano scomparsi, non si è ancora negativizzato. Il centrocampista della Roma, vaccinato, aveva contratto il virus lo stesso giorno di Bryan Cristante che però era tornato a disposizione di Mourinho in tempo per scendere in campo a Bologna. Ieri sera lo spagnolo si è sfogato sul suo profilo Twitter: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non so come è possibile, ma Undici giorni senza nessun sintomo e ancora mi dicono che sono positivo e che non posso uscire di casa. Non vedo troppo senso, ma non posso fare altro che aspettare”. Villar si sta ... Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gonzaloè risultatoal Covid lo scorso 20 novembre e nonostante siano ormai passati 13e isiano scomparsi, non si ènegativizzato. Il centrocampista della, vaccinato, aveva contratto il virus lo stesso giorno di Bryan Cristante che però era tornato a disposizione di Mourinho in tempo per scendere in campo a Bologna. Ieri sera lo spagnolo si è sfogato sul suo profilo Twitter: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non so come è possibile, manessun sintomo emi dicono chee che non posso uscire di casa. Non vedo troppo senso, ma non posso fare altro che aspettare”.si sta ...

