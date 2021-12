Roma. Sciopero dell’Atac contro il green pass, caos nei trasporti: città paralizzata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – Sciopero nazionale di bus, tram e metro Atac oggi a partire dalle 8 e 30 e fino alle 12 e 30. Roma è nel caos ancor prima dell’inizio dello Sciopero indetto da Ugl per dire “no alle discriminazioni sui nostri luoghi di lavoro che si stanno verificando a seguito dell’estensione dell’obbligatorietà del green pass per lavorare”. La protesta coinvolge anche Ferrovie dello Stato a partire dalle 9 e fino alle 17 e nel corso della manifestazione non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e anche il servizio delle biglietterie Atac. In questo marasma nei quali i pendolari si sono sentiti già estremamente penalizzati, stamattina alle 6 e 14, sulla Roma-Lido, sembrerebbe che ad aggravare la situazione si sia verificato un ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)nazionale di bus, tram e metro Atac oggi a partire dalle 8 e 30 e fino alle 12 e 30.è nelancor prima dell’inizio delloindetto da Ugl per dire “no alle discriminazioni sui nostri luoghi di lavoro che si stanno verificando a seguito dell’estensione dell’obbligatorietà delper lavorare”. La protesta coinvolge anche Ferrovie dello Stato a partire dalle 9 e fino alle 17 e nel corso della manifestazione non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e anche il servizio delle biglietterie Atac. In questo marasma nei quali i pendolari si sono sentiti già estremamente penalizzati, stamattina alle 6 e 14, sulla-Lido, sembrerebbe che ad aggravare la situazione si sia verificato un ...

Advertising

Plinuz : RT @AndreaVenanzoni: Gualtieri vuole istituire il Dipartimento per i servizi cittadini in 15 minuti. Ieri tutta la Linea B è saltata. Oggi… - stormi1904 : RT @detto_mi: Ieri bloccata mezza #atac #roma per incidente sulla metro B Oggi metro B di nuovo bloccata e autobus a singhiozzo per maltemp… - stormi1904 : RT @romatoday: Disastro Roma Lido, il guasto prima dello sciopero: la polizia arriva per la ressa alle navette bus - UGLConf : Su il Corriere della Sera Roma, il Giornale, Il Romanista e Radiocor lo sciopero nazionale indetto oggi da Ugl Auto… - jackfollasb : RT @romatoday: Disastro Roma Lido, il guasto prima dello sciopero: la polizia arriva per la ressa alle navette bus -