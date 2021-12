Roma | riapre tra 10 giorni il ponte di Ferro dopo l' incendio del 3 ottobre

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Diecie ildisarà riaperto. E' il regalo di Natale che Roberto Gualtieri fa aini. Per i critici la prima cosa bella del neosindaco del Pd. Da quando si è insediato l'ex ministro dell'Economia ha accelerato su questo dossier. Ildio dell'Industria andò in fiamme la notte del 3, alla vigilia del primo turno delle amministrative nella capitale. Ilrappresenta un simbolo della città industriale, e risale alla seconda metà del 1800. Collega i quartieri Ostiense e Portuense. Sulla natura dell'è ancora in corso un'inchiesta della procura di