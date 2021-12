(Di venerdì 3 dicembre 2021) Brutto risveglio per i pendolari della. Questa mattina, a partire dalle ore 7.00, laferroviaria che collega il centro di Ostia all’Eur è stato interrotto inleinleLa causa, come comunicato da Atac e Astral, sarebbe un guasto tecnico presso la stazione di Acilia. La società di trasportina ha attivato il servizio di bus navetta sostitutivi tra le stazioni diCentro e Magliana. Inutile sottore il malcontento dei pendolari, che ogni giorno, per un motivo o per l’altro, devono affrontare mille imprevisti e disagi per recarsi sul posto di lavoro o di studio. su Il Corriere della ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Gualtieri vuole istituire il Dipartimento per i servizi cittadini in 15 minuti. Ieri tutta la Linea B è saltata. O… - CorriereCitta : Roma-Lido, linea interrotta in entrambe le direzioni: attivate navette sostitutive - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Ferrovia Roma-Lido: circolazione riattivata, prossime partenze ore 8.20 da Lido Centro e 8.22 da Eur Magliana #… - romamobilita : Ferrovia Roma-Lido: circolazione riattivata. Partenze ore 8.20 da Lido Centro e 8.22 da Eur Magliana - LuceverdeRadio : [AGG]?? #Roma #Treni - Ferrovia Roma -Lido ?Ancora INTERROTTA Intera Linea ???ALTERNATIVA ??Anche #bus S15 ?? RIN… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lido

E NEL LAZIO POSSIBILI STOP PER BUS, TRAM, METROPOLITANE E PER LE TRE FERROVIE REGIONALI- CIVITA - VITERBO E TERMINI - CENTOCELLE. SERVIZIO REGOLARE, INVECE, PER LE LINEE S ...Bisogna incrociare le dita, perché la posta in gioco stavolta è delicatissima: dopo i tagli al servizio sullaa causa delle mancate manutenzioni sui treni, per lo stesso motivo la ...Lo sciopero riguarda anche i collegamenti che Atac ha dato in subappalto alla Roma Tpl e il Cotral. La presunta «discriminazione in essere tra lavoratori in possesso e non di green pass», dice l’Ugl D ...MILANO - Possibili disagi in vista per il trasporto pubblico venerdì 3 dicembre. L'Ugl ha infatti proclamato uno sciopero su scala nazionale per il settore dei trasporti: "Una protesta legata alle cri ...