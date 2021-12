Roma | la promessa di Gualtieri | “Entro dieci giorni riapre il Ponte dell’Industria”

(Di venerdì 3 dicembre 2021)– “Nei prossimiriaprirà al traffico il. Proprio oggi è pervenuta agli uffici diCapitale la relazione di verifica statica sulla base della quale si può procedere alla riapertura al transito del”. Lo rende noto il Sindaco di, Roberto. “10– ha aggiunto il Sindaco – prevediamo che ilpotrà essere restituito alla città. Un plauso va alle strutture del Comune che hanno fatto il massimo sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un’opera strategica per la viabilità del quadrante ovest”. L’incendio dello scorso due ottobre ha danneggiato la banchina sottostante, la passerella in ferro occupata dai cavi e il ...

