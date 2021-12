Roma-Inter | Sabatini | “Mourinho vincente carismatico Falli su Zaniolo? A Totti…”

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - Inter : ??? | PODCAST Kickoff con il solito trio, Contiene: - #Lautaro che parla di Roma-Inter - Luca Ravenna che dice c… - tuttosport : #Ancelotti: 'Inter completa, Mourinho ha portato a Roma entusiasmo' - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Milan-Salernitana, Roma-Inter e Napoli-Atalanta -

Il tecnico del Real: "Il portoghese ha portato entusiasmo a" MADRID (SPAGNA) - "L'sta facendo molto bene: è una squadra completa. Laè in una fase di passaggio. Mourinho è arrivato da poco: ha portato entusiasmo, ora bisogna dargli tempo". Così,...La sedicesima giornata di Serie A avrà i suoi momenti chiave nel sabato, con le sfide di verticee Napoli - Atalanta Questo weekend molti gli appuntamenti con la Serie A, la sedicesima giornata di campionato si apre sabato 4 dicembre alle 15:00 con Milan - Salernitana, seguita alle ...Roma-Inter, match che andrà in scena domani sera alle 18 all'Olimpico di Roma, sarà una sfida piuttosto particolare non solo per José Mourinho, grande ex della partita, e Inzaghi, che torna nella ...L’ex presidentessa spiega cosa vuol dire per lei la sfida con i nerazzurri, e parla di un ex calciatore giallorosso Domani la Roma ospita l’Inter all’Olimpico per il big match della 16^ giornata di ca ...