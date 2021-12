Roma-Inter | rivedi la conferenza stampa di Inzaghi VIDEO

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Diversi gli spuntiessanti dalladi Simonealla vigilia di, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro ad Appiano Gentile ha parlato ai cronisti alla vigilia di una partita che può valere il momentaneo sorpasso al Napoli, che sarebbe un segnale importantissimo per il proseguo del campionato. Ecco in alto ilcon laintegrale dell’allenatore piacentino. SportFace.

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma

José Mourinho non parlerà prima della "sua". I suoi vecchi tifosi non aspettavano altro perché nel popolo nerazzurro il ricordo di Mou è materia infiammabile. Da mesi c'è un misto di eccitazione e curiosità per questa sfida: cosa ...Sarà per questo - e anche per evitare ancora polemiche con arbitri e media - che Josè Mourinho ha scelto di non parlare prima di. Il suo presente e il suo futuro contro il suo ...Gonzalo Villar è negativo al Covid. Il centrocampista dopo 13 giorni di isolamento si è aggregato nuovamente alla squadra e tornerà tra i convocati: ...ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, ...