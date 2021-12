Roma Inter | l’ex Oriali | «Mourinho il solito volpone | bisogna dargli tempo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 dicembre 2021)dirigente dell’ha parlato in vista della partita contro lache vedrà il ritorno da avversario diTorna a parlare Gabrielealla vigilia didirigente nerazzurro si sofferma in particolare su Joséche sfiderà per la prima volta i nerazzurri in panchina. Le dichiarazioni dialla Gazzetta dello Sport.– «Sarà una bella gara, particolare, bello tornare su quello che ci lega, anche se ora allena un altro grande club. Credo che abbia solo bisogno diper fare la differenza. La sua è unagiovane, gli servirà qualche anno di lavoro. Le quattro in testa ...