Roma - Inter | le probabili formazioni e dove vederla

SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - Inter : ??? | PODCAST Kickoff con il solito trio, Contiene: - #Lautaro che parla di Roma-Inter - Luca Ravenna che dice c… - JolietJackBlues : RT @romaclubnyc: Per la nostra maglia, daremo noi battaglia. A Roma e New York. Giorgetto Vive! • Roma vs Inter 12.04.2021 - 12:00 pm @ K… - sportli26181512 : Su DAZN i due big match: Roma-Inter e Napoli-Atalanta: Torna l'appuntamento con la Serie A: si parte con Milan-Sale… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

Dove vederla La sfida tracomincerà domani alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Dazn, attraverso tutti i dispositivi supportati dall'applicazione.Commenta per primo Simone Inzaghi , allenatore dell ', parla della sfida con lae Mourinho : 'Sarà un piacere incontrarlo, non l'ho mai affrontato e conosciuto: mi farà piacere. Per lui sarà una partita speciale, noi dovremo fare ancora più ...Bologna, 3 dicembre 2021- Sarà una partita molto sentita per le due squadre che condividono pezzi di storia molto importanti: domani l' Inter arriverà in casa della Roma con l'intento di fare l'allung ...Contro il Genoa la Juventus non deve assolutamente sbagliare, la vetta della classifica è distante ben 14 lunghezze e non ci sono più margini di errore. Dybala dovrebbe partire dal primo minuto in att ...