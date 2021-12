Roma | il big vuole rinnovare | ma il Tottenham incombe | la situazione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicolò Zaniolo, talento della, è finito nel mirino della critica calcistica dopo che il suo allenatore Josè Mourinho, gli aveva consigliato di lasciare la Serie A. In realtà però, stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che Zaniolo sia pronto a trattare il rinnovo con lagià nel prossimo mese di gennaio. Zaniolo,Tuttavia, numerose squadre hanno cominciato a chiedere informazioni all’entourage del calciatore. Tra queste, ritroviamo la Juventus ma soprattutto ildi Antonio Conte. Il futuro di Zaniolo è ancora incerto, la sua volontà sarà decisiva per il proseguo della sua carriera.

Uno dei big match di domani vedrà impegnate la Roma e l'Inter #SportpesaMakeitCount #SerieA

... nel bene e nel male, nonostante tutte le critiche, ha lasciato un'impronta ae nella. Dalle plusvalenze all'acquisto di campioni presenti e futuri, diversisono passati dalla Capitale ...Ilmatch- Inter , valido per la sedicesima giornata della Serie A 2021/22 , si gioca sabato 4 dicembre alle ore 18 nello stadio Olimpico di. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta ...