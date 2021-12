Roma, grave incidente sul lavoro: ustioni profonde a volto e mani. In ospedale meccanico di 61 anni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma. Era intento con le riparazioni di un’auto, di primo mattino, come consuetudine nella sua routine lavorativa. All’improvviso, però, a causa di un ritorno di fiamma, l’uomo di 61 anni, è rimasto gravemente ferito. Molteplici e più o meno profonde le ustioni al volto e alle mani, l’uomo è stato immediatamente trasportato poi in ospedale. Leggi anche: Roma, coppia tenta una rapina al deposito AMA: con loro anche il figlio di 3 anni incidente sul lavoro a Roma Il fatto è accaduto in una autofficina in zona Tufello, intorno alle 10 del mattino della giornata di ieri, giovedì 2 dicembre. A restare ferito, un Romano di 61 anni, soccorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021). Era intento con le riparazioni di un’auto, di primo mattino, come consuetudine nella sua routine lavorativa. All’improvviso, però, a causa di un ritorno di fiamma, l’uomo di 61, è rimastomente ferito. Molteplici e più o menoleale alle, l’uomo è stato immediatamente trasportato poi in. Leggi anche:, coppia tenta una rapina al deposito AMA: con loro anche il figlio di 3sulIl fatto è accaduto in una autofficina in zona Tufello, intorno alle 10 del mattino della giornata di ieri, giovedì 2 dicembre. A restare ferito, unno di 61, soccorso ...

