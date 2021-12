Roma, gli rubano il giubbotto a scuola, padre vendicatore va in istituto e sfonda due vetrate. Poi… (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – La nuova ondata di controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, nella giornata di ieri, ha messo in subbuglio le piazze di spaccio della zona con 9 persone arrestate. Nel corso dei controlli eseguiti a Tor Bella Monaca, i Carabinieri sono dovuti intervenire anche nei pressi di un istituto scolastico di via Acquaroni, dove, poco prima, un Romano di 40 anni con precedenti, papà di uno degli alunni che frequentano la scuola, in evidente stato di alterazione, si era presentato con una trave in legno con cui ha sfondato 2 vetrate della struttura, alla presenza di insegnanti e alunni. Il 40enne ha “giustificato” il suo comportamento affermando che si trattava della “punizione” per chi, il giorno prima, aveva sottratto il giubbotto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– La nuova ondata di controlli dei Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca, nella giornata di ieri, ha messo in subbuglio le piazze di spaccio della zona con 9 persone arrestate. Nel corso dei controlli eseguiti a Tor Bella Monaca, i Carabinieri sono dovuti intervenire anche nei pressi di unscolastico di via Acquaroni, dove, poco prima, unno di 40 anni con precedenti, papà di uno degli alunni che frequentano la, in evidente stato di alterazione, si era presentato con una trave in legno con cui hato 2della struttura, alla presenza di insegnanti e alunni. Il 40enne ha “giustificato” il suo comportamento affermando che si trattava della “punizione” per chi, il giorno prima, aveva sottratto il...

