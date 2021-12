River to River Florence Indian Film Festival | il cinema indiano arriva a Firenze

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere sultoto alla sua 21esima edizione. Dal Gange alle rive dell’Arno. Un salto solo all’apparenza impossibile. Perché avviene, per la 21esima volta, anche quest’anno. Dal 3 all’8 dicembre va in scena ailto. E in questo 2021 il sottotitolo non poteva che essere: «Voci e contraddizioni dall’India contemporanea nel segno dell’empowerment femminile».e documentari, ma anche talk, mostre, lezioni di cucina,d’artista ...

Torna a Firenze dal 3 all'8 dicembre la principale rassegna italiana dedicata al cinema indiano, River to Florence Indian Film Festival, diretto da Selvaggia Velo. Quest'anno, la grande sorpresa sarà la partecipazione straordinaria (in collegamento) della più grande star di Bollywood, Amitabh ... Dal 3 all'8 dicembre prende il via la ventunesima edizione della rassegna dedicata al grande cinema indiano. Ospiti la star Amitabh Bachchan e Kabir Bedi ... La condizione femminile in India, raccontata oltre gli stereotipi e i pregiudizi. Sarà questo il tema della seconda giornata del 21/mo River to River Florence Indian Film Festival, sabato 4 dicembre ...