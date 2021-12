Rita Moreno frequentò Elvis Presley per far ingelosire il fedifrago Marlon Brando | Era dolce | ma noioso

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ha svelato alcuni retroscena della passionale relazione cone la breve frequentazione conper farilha svelato di aver frequentato brevemente, ma solo per vendicarsi del tradimenti die farlo. L'attrice ricorda che il Re era ", ma un po'". Mercoledì, la star di West Side Story è apparsa su The View dove le è stato chiesto qualche retroscena sulla relazione con, durata otto anni....

Advertising

malina2704 : RT @GinlucaArnone: Dal West Side Story di Robbins e Wise, che le regalò l'Oscar, a quello di Spielberg, Rita Moreno è la vera anima portori… - GinlucaArnone : Dal West Side Story di Robbins e Wise, che le regalò l'Oscar, a quello di Spielberg, Rita Moreno è la vera anima po… - stuartctaylor : Rita Moreno on @BBC6Music - crikey! - the_amazingnat2 : RT @the_amazingnat2: Rita Moreno - bennyxx9 : @bradipo22 Vero spero di essere super fan di WSS così tifo la Debose o Rita Moreno -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Moreno

ha svelato di aver frequentato brevemente Elvis Presley , ma solo per vendicarsi del tradimenti di Marlon Brando e farlo ingelosire. L'attrice ricorda che il Re era "dolce, ma un po' ...... West Side Story del 1961 è passato alla storia per aver vinto ben 10 Oscar, tra i più famosi quello alla strabiliante performance dinei panni di Anita. Per l'attrice portoricana, ...Presentata in due conferenze stampa la nuova, attesissima versione di Steven Spielberg del celeberrimo musical West Side Story, che arriverà al cinema il 23 dicembre. Ecco cosa hanno raccontato Spielb ...Steven Spielberg racconta le meraviglie di West Side Story. Al cinema dal 23 dicembre. Protagonisti Rachel Zegler, affiancata da Ansel Elgort, e poi ancora David Alvarez e Mike Faist.