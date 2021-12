Rinnovo Zaniolo, lui attende e intanto si sentono le sirene inglesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma è ancora incerto, sul ragazzo intanto sono piombate delle squadre inglesei Nicolò Zaniolo è ancora in attesa di avere informazioni sul Rinnovo di contratto con la Roma. Sul talento giallorosso avrebbero già mosso interesse diversi club di Premier League. Tottenham e Newcastle sono sempre attenti e vigili sulla situazione del classe ’99 tanto che potrebbero approfittare di questo stallo per inserirsi. Dopo la partita contro il Bologna le parole di Mourinho fanno ancora più eco. Per la società è incedibile, ma ancora non perviene la proposta per il Rinnovo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildi Nicolòcon la Roma è ancora incerto, sul ragazzosono piombate delle squadre inglesei Nicolòè ancora in attesa di avere informazioni suldi contratto con la Roma. Sul talento giallorosso avrebbero già mosso interesse diversi club di Premier League. Tottenham e Newcastle sono sempre attenti e vigili sulla situazione del classe ’99 tanto che potrebbero approfittare di questo stallo per inserirsi. Dopo la partita contro il Bologna le parole di Mourinho fanno ancora più eco. Per la società è incedibile, ma ancora non perviene la proposta per il. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Corsport - Zaniolo aspetta il rinnovo, ma la Premier League lo chiama - CalcioNews24 : Tarda il rinnovo per #Zaniolo ed ecco che spuntano le sirene inglesi ?? - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, non arriva il rinnovo per Za… - infoitsport : Tutti i dubbi di Zaniolo: teme un nuovo infortunio e aspetta il rinnovo - Yuro_23 : RT @CorSport: Tutti i dubbi di #Zaniolo: teme un nuovo infortunio e aspetta il rinnovo -