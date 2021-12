Renzi si prepara al voto per il Colle e si sposta sempre più a destra: in Parlamento Italia viva verso la fusione con Coraggio Italia di Toti (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Si sta lavorando a una forma di collaborazione parlamentare con Coraggio Italia, sulla base della comune sintonia a sostegno di Draghi”. Così fonti qualificate di Italia viva confermano quanto anticipato oggi dal Corriere della sera, a proposito della volontà di Iv e Ci di costituire una federazione dei gruppi parlamentari. La federazione dei due gruppi avrebbe un valore politico anche in vista dell’imminente voto per il Quirinale. Italia viva conta 27 deputati e 16 senatori, Coraggio Italia ha 22 deputati e 7 senatori. Una ricostruzione confermata ufficialmente anche da Ettore Rosato. “Ci stiamo lavorando seriamente”, ha dichiarato all’Adnkronos. “Stiamo ragionando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Si sta lavorando a una forma di collaborazione parlamentare con, sulla base della comune sintonia a sostegno di Draghi”. Così fonti qualificate diconfermano quanto anticipato oggi dal Corriere della sera, a proposito della volontà di Iv e Ci di costituire una federazione dei gruppi parlamentari. La federazione dei due gruppi avrebbe un valore politico anche in vista dell’imminenteper il Quirinale.conta 27 deputati e 16 senatori,ha 22 deputati e 7 senatori. Una ricostruzione confermata ufficialmente anche da Ettore Rosato. “Ci stiamo lavorando seriamente”, ha dichiarato all’Adnkronos. “Stiamo ragionando ...

