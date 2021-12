Regole per viaggiare nel periodo di Natale all’estero: Cosa fare (Di venerdì 3 dicembre 2021) In Italia al momento non ci sono, né sono in programma, restrizioni per viaggiare e agli spostamenti tra regioni per Natale. Solo se una regione dovesse entrare in zona rossa, sarebbero limitati gli spostamenti, anche nel proprio comune. L’ingresso è vietato a chi è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini, Malawi negli ultimi 14 giorni. Può viaggiare in Gran Bretagna chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e non ha transitato in Paesi a rischio nei 10 giorni precedenti. Deve, però, prenotare un tampone da fare entro il secondo giorno dopo l’arrivo, compilare il passenger locator form e avere con sé l’attestazione vaccinale. In Francia è riconosciuto il green pass rilasciato dai Paesi dell’Ue, obbligatorio per accedere ai luoghi di svago e di cultura. In Austria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) In Italia al momento non ci sono, né sono in programma, restrizioni pere agli spostamenti tra regioni per. Solo se una regione dovesse entrare in zona rossa, sarebbero limitati gli spostamenti, anche nel proprio comune. L’ingresso è vietato a chi è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini, Malawi negli ultimi 14 giorni. Puòin Gran Bretagna chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e non ha transitato in Paesi a rischio nei 10 giorni precedenti. Deve, però, prenotare un tampone daentro il secondo giorno dopo l’arrivo, compilare il passenger locator form e avere con sé l’attestazione vaccinale. In Francia è riconosciuto il green pass rilasciato dai Paesi dell’Ue, obbligatorio per accedere ai luoghi di svago e di cultura. In Austria ...

lorepregliasco : Le regole sulle mascherine all'aperto in casi in cui non sia possibile tenere le distanze (mercati ecc) ci sono già… - Ettore_Rosato : #Merkel, annunciando lockdown per novax, loda l'Italia per miglior gestione emergenza Covid. La competenza e seriet… - ignaziocorrao : La Commissione sospende le regole sull’asilo per #Polonia, #Lettonia e #Lituania. Però ehi, il #Natale è salvo...… - atestaltasempre : RT @fratotolo2: Onorevole @LiciaRonzulli assembramento senza mascherine? Per lei non valgono le stesse regole imposte agli italiani? Da e… - maiameraime : RT @giuslit: “Per dirlo in un altro modo, un’emergenza che giustifica simili forzature della Costituzione formale, a nostro avviso avrebbe… -