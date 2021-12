Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 3 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in Italia. Si parla della possibilità che alcune regioni possano lasciare la zona Bianca per spostarsi in zona gialla, con tutte le limitazioni del caso. Una certezza per il Friuli Venezia-Giulia che diventerà zona gialla dal 29 novembre e dove il governatore Massimiliano Fedriga, ha deciso di anticipare le misure previste per il cosiddetto Super Green pass proprio per la stessa data, anticipandolo così di 7 giorni rispetto alla data del 6 dicembre prevista per il resto del Paese. Anche il Trentino Alto Adige da lunedì 6 dicembre sarà in zona gialla. Rischiano però per la settimana successiva il Veneto e le Marche. ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in. Si parla della possibilità che alcune regioni possano lasciare laBianca per spostarsi in, con tutte le limitazioni del caso. Una certezza per il Friuli Venezia-Giulia che diventeràdal 29 novembre e dove il governatore Massimiliano Fedriga, ha deciso di anticipare le misure previste per il cosiddetto Super Green pass proprio per la stessa data, anticipandolo così di 7 giorni rispetto alla data del 6 dicembre prevista per il resto del Paese. Anche il Trentino Alto Adige da lunedì 6 dicembre sarà in. Rischiano però per la settimana successiva il Veneto e le Marche. ...

