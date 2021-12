(Di venerdì 3 dicembre 2021)di, 62 persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza diperché avrebbero percepito illecitamente il sussidio per un ammontare complessivo di oltre 340mila euro. L’attività delle Fiamme Gialle ha consentito di bloccare l’ulteriore percezione dei contributi richiesti e non ancora erogati per oltre 210mila euro. In particolare, la verifica ha riguardato il possesso deioggettivi – reddituali e patrimoniali – e soggettivi, tra i quali, di non essere sottoposti a misure cautelari. I soggetti che hanno indebitamente percepito ildisono statialla procura. I finanzieri hanno poi segnalato, alle competenti Direzioni Provinciali dell’Inps, tutti i soggetti individuati per l’immediata revoca ...

Mov5Stelle : Il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Emergenza, il Superbonus 110% chi li ha introdotti? Chi li difende con i… - matteosalvinimi : Furbetti del Reddito di cittadinanza: altri 110 stranieri denunciati (sequestrati 870 mila euro). Sempre più convin… - LegaSalvini : ++ ?? CONTRABBANDO DI SIGARETTE DALLA TUNISIA A TRAPANI: 13 ARRESTI, IN 6 PERCEPIVANO IL REDDITO DI CITTADINANZA ++ - StraNotizie : Reddito di cittadinanza senza requisiti, 62 denunciati a Bologna - ClaudiaRegan85 : @La7tv @RicRicciardi certo,tutte le misure che draghi ha cancellato,vi ha lasciato il contentino del reddito di cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

A meno che non sia stato un sogno degli psicologi trasformato in emendamento, la più probabile è che ilfa scuola e produce il suggerimento di un fratellino piccolo piccolo, lo ...Sicuramente non potrà essere richiesto dai cittadini che già percepiscono un sostegno statale quale ildi, ildi inclusione, NASPI, l'indennità di mobilità o la cassa ...Non c’è più il reparto a Mistretta. Una giovane donna che non ha fatto in tempo ad arrivare a Patti, partorisce in autostrada. Il bimbo muore.Reddito di cittadinanza, 62 persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza di Bologna perché avrebbero percepito illecitamente il sussidio per un ammontare complessivo di oltre 340mila euro. L ...