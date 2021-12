Red Carpet ‘scintillante’ per Chiara Ferragni: con un abito Dior conquista tutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non mancava proprio nessuno alla premiere italiana di The Ferragnez, la serie tv dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez. L’evento si è tenuto a Milano al cinema Odeon, dove tutta la tribù di casa Ferragnez, più amici e parenti, hanno assistito all’anteprima della docu-serie, le cui prime puntate arriveranno su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. Per l’occasione Chiara Ferragni ha sfoggiato un abito personalizzato di Dior in tulle verde, praticamente perfetto. Vi raccomandiamo... L'outfit perfetto di Francesca Michielin per la première di The Ferragnez Dopo il look total black della prima di Madrid, Chiara e Fedez tornano a solcare il tappeto rosso, questa volta accompagnati dai figli, al ... Leggi su diredonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non mancava proprio nessuno alla premiere italiana di The Ferragnez, la serie tv dedicata alla vita die Fedez. L’evento si è tenuto a Milano al cinema Odeon, dove tutta la tribù di casa Ferragnez, più amici e parenti, hanno assistito all’anteprima della docu-serie, le cui prime puntate arriveranno su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. Per l’occasioneha sfoggiato unpersonalizzato diin tulle verde, praticamente perfetto. Vi raccomandiamo... L'outfit perfetto di Francesca Michielin per la première di The Ferragnez Dopo il look total black della prima di Madrid,e Fedez tornano a solcare il tappeto rosso, questa volta accompagnati dai figli, al ...

francefootball : Gianluigi Donnarumma on the red carpet! #ballondor - vogue_italia : Royals elegantissimi in coppia: 15 ritratti scattati an altrettante occasioni ufficiali ?? - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez i figli Leone e Vittoria rubano la scena a tutti sul red carpet - #Chiara #Ferragni #Fedez… - ultrapistachio : Manco stessi andando su un red carpet - VanityFairIt : Irina Shayk e Bradley Cooper di nuovo insieme sul red carpet. E lui ammette che è una gioia -