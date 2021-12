Recordati: compra inglese Eusa Pharma per 750 milioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Recordati ha firmato un accordo per l'acquisizione di Eusa Pharma, una società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha firmato un accordo per l'acquisizione di, una società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia e ...

