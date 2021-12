Real Sociedad-Real Madrid: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Real Madrid cercherà di ottenere otto vittorie consecutive in tutte le competizioni quando si recherà a San Sebastian domani, sabato 4 dicembre, per affrontare la Real Sociedad. Los Blancos sono attualmente in cima alla classifica, sette punti di distanza dal secondo posto dell’Atletico Madrid, mentre la Real Sociedad è terza nella divisione, anche lei a sette punti dalla vetta. Il calcio di inizio di Real Sociedad-Real Madrid è previsto alle 21 Anteprima della partita Real Sociedad-Real Madrid: a che punto sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilcercherà di ottenere otto vittorie consecutive in tutte le competizioni quando si recherà a San Sebastian domani, sabato 4 dicembre, per affrontare la. Los Blancos sono attualmente in cima alla classifica, sette punti di distanza dal secondo posto dell’Atletico, mentre laè terza nella divisione, anche lei a sette punti dalla vetta. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono ...

