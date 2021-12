Rapporto Censis, così la pandemia ha cambiato l'Italia: più negazionista, cospirazionista e fobica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo studio sulla situazione sociale disegna un Paese impaurito, sfiduciato e rancoroso: fanalino di coda in Europa per matrimoni, nascite, occupazione giovanile e femminile Leggi su repubblica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo studio sulla situazione sociale disegna un Paese impaurito, sfiduciato e rancoroso: fanalino di coda in Europa per matrimoni, nascite, occupazione giovanile e femminile

Advertising

Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - Agenzia_Ansa : 'L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste,… - DavidPuente : Complottismi e No Vax nel rapporto Censis 2021. Non è un mondo marginale - GermanoZanelli : RT @Agenzia_Ansa: E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevante (+1… - yuripaterniti : RT @Agenzia_Ansa: E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevante (+1… -