Rapinavano le persone con la ' tecnica dell' abbraccio' | presi tre sudamericani

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri a Milano la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà per furto con destrezza due cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un cittadino boliviano 44enne, tutti con precedenti specifici per ...

Ieri a Milano la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà per furto con destrezza due cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un cittadino boliviano 44enne, tutti con precedenti specifici per ... Ieri a Milano la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà per furto con destrezza due cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un cittadino boliviano 44enne, tutti con ... Uniti in amore e in affari… poco leciti. Entrambi senza fissa dimora e senza lavoro, avevano trovato il modo di sbarcare il lunario compiendo rapine. Ben 7 solo negli ultimi 20 giorni, tanto da divent ...