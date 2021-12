Rangnick | prime parole allo United | ' CR7 grande professionista'

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Rangnick prime parole al Manchester United: 'CR7 grande professionista' - ETGazzetta : Rangnick prime parole al Manchester United: 'CR7 grande professionista' - CalcioPillole : In diretta: le prime parole di Rangnick da allenatore del Manchester United - infoitsport : UFFICIALE: Rangnick al Manchester United. Le sue prime parole - PaolaRgnm : RT @LUZrossonero: Il Manchester United prende Rangnick. Ricordiamo che se fosse arrivato al MILAN avrebbe provocato l'addio di Maldini, e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick prime

Il maestro del gegenpressing si è presentato ai sudditi di sua maestà. Ralfha assunto da oggi la gestione del Manchester United. L'allenatore tedesco, 63 anni, una lunghissima carriera da coach iniziata nel 1983 con il Viktoria Bachnang, dopo la firma sul contratto ...MANCHESTER (Gran Bretagna) -parole da allenatore del Manchester United per Ralf, presentato stamattina dai Red Devils. " Se un club come il Manchester United ti contatta per un ruolo del genere, non puoi ...Rangnick parla anche di Cristiano Ronaldo, che ieri sera ha firmato una doppietta all'Arsenal: "Aver visto Cristiano ieri nel secondo tempo, all'età di 36 anni, è fantastico, è un grande professionist ...Rangnick porterà lo United almeno fino alla fine della stagione, per poi decidere il proprio futuro. Si prospetta anche un possibile incarico dirigenziale.