RAI FICTION | MISTERY | FANTASY E ALDA MERINI MONTALBANO? ANCHE SENZA ZINGARETTI

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Maria Pia Ammirati, numero uno di Rai, presenta le nuove sfide della serialità della tv pubblica per il 2022 e oltre. Grandi novità tra innovazione e sperimentazione nel solco di un cammino iniziato con successo da Tinny Andreatta, oggi a Netflix. Un ventaglio di serie mai così varia e vincente in ascolti e qualità. La sola Rai produce l’80% della serialità italiana “La Rai non deve perdere quote di mercato: a oggi vantiamo numeri molto alti, sfiorando l’80% della produzione nazionale. Il Qualitel assegna inoltre ai nostri prodotti un punteggio medio dell’otto e mezzo su una scala di dieci. La mia ambizione è poter investire ancora di più su Rai1, che su Rai2, Rai3 e RaiPlay”, così la Ammirati la mensile Tivù. Raiall’insegna dell’innovazione e modernità “Il margine di innovazione è ampio ed è dettato dalla modernità di scrittura. Lo ...

Domenica 5 dicembre va in onda in prima serata su Rai1 "CARLA", il primo film tv sulla straordinaria vita di Carla Fracci, interpretata da Alessandra Mastronardi. Una co-produzione Rai Fiction-Anele, prodotta da Gloria Giorgianni e diretta da Emanuele Imbucci, realizzata con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice. Sta andando in onda in prima serata ogni giovedì su Rai Uno la fiction Un Professore, con protagonista Alessandro Gassmann.