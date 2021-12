Quirinale: Prodi, 'assolutamente legittimo che Berlusconi si sia candidato' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic (Adnkronos) - Per il Quirinale "Berlusconi ha detto io sono candidato. Io lo trovo assolutamente legittimo, perchè no? Poi bisogna vedere se lo votano". Lo ha detto Romano Prodi a Agorà. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic (Adnkronos) - Per ilha detto io sono. Io lo trovo, perchè no? Poi bisogna vedere se lo votano". Lo ha detto Romanoa Agorà.

