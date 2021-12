Quindicenne di Monopoli arrestato | accusa | aveva anche leccato il coltello sporco di sangue dopo avere ferito il coetaneo di Polignano a Mare Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione dihanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare presso l’I.P.M. “Fornelli” di Bari, emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura per i Minorenni, nei confronti di un 15enne, indagato per tentato omicidio. Gli inquirenti hanno fatto luce su una vicenda che ha visto come protagonisti due giovanissimi di, sfociata nell’accoltellamento di uno di loro. I fatti risalgono alle ore serali dello scorso 23 novembre, quando, in una via del centro di, ihanno trovato un giovane,, a bordo di un’autoambulanza in procinto di essere ...