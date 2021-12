Quanto può durare ancora questa lenta agonia della Rai? Il problema è la politica, non i conti (Di venerdì 3 dicembre 2021) ... come dimostra il sostegno alla sollevazione dei giornalisti per la chiusura dei Tg Regionali ... ormai surclassata da Sky, La7 e Discovery che assieme hanno il 25; mentre Mediaset rimane stabile sopra ... Leggi su editorialedomani (Di venerdì 3 dicembre 2021) ... come dimostra il sostegno alla sollevazione dei giornalisti per la chiusura dei Tg Regionali ... ormai surclassata da Sky, La7 e Discovery che assieme hanno il 25; mentre Mediaset rimane stabile sopra ...

Advertising

Roberto_Fico : Nella Giornata internazionale per i diritti delle persone con #disabilità ribadiamo che una società può definirsi r… - stanzaselvaggia : Ricomincia l’agonia della dad per mio figlio. Naturalmente, i problemi nascono da ragazzi non vaccinati. Quanto dob… - xrirismile : Da commessa, no non si può, anche perché capita roba simile ogni giorno. Per quanto riguarda lo sconto non possiamo… - gstelluti : RT @Roberto_Fico: Nella Giornata internazionale per i diritti delle persone con #disabilità ribadiamo che una società può definirsi realmen… - nemiroski : RT @CostanzaBattis1: @disciplinaonore @matteorenzi @ItaliaViva @meb @lucianonobili @TeresaBellanova @ivanscalfarotto @elenabonetti @Giusepp… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto può Quanto può durare ancora questa lenta agonia della Rai? Il problema è la politica, non i conti La lenta agonia Quanto può durare questa lenta agonia della Rai? Molto a lungo. In genere, fino a quando un indebitamento eccessivo o un capitale insufficiente impongono la ristrutturazione, come ...

I migliori conti correnti per l'accredito della pensione ... che permette di effettuare operazioni di base e può essere attivato: nella versione standard, al ... Per quanto riguarda la differenza tra le due versioni esistenti, è bene precisare che: la versione ...

Liberazione anticipata: può essere negata in presenza di reati successivi Altalex La lenta agoniadurare questa lenta agonia della Rai? Molto a lungo. In genere, fino a quando un indebitamento eccessivo o un capitale insufficiente impongono la ristrutturazione, come ...... che permette di effettuare operazioni di base eessere attivato: nella versione standard, al ... Perriguarda la differenza tra le due versioni esistenti, è bene precisare che: la versione ...