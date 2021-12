Quali accortezze costituzionali per l'obbligo vaccinale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Austria e Grecia già hanno deciso di introdurre l’obbligo di vaccino contro in Covid, la Germania va in quella direzione. Anche altri Paesi dell’Ue ci stanno pensando. In Italia, invece, dove gli immunizzati hanno superato l?87% e sono 6,35 milioni gli over12 che non hanno avuto neanche una dose, la questione ancora non è sul tavolo del governo. Ma con l’evolversi della situazione epidemiologica nulla si può escludere. Del resto, anche se non si tratta della più semplice delle misure da un punto di vista politico, l’obbligo è consentito, ad alcune condizioni. Il Governo, però, resta cauto: “Noi in questo momento possiamo permetterci il lusso di non discutere ancora di obbligo vaccinale solo perché abbiamo l?87% della popolazione (avente diritto, ndr) che è vaccinata. Lo dobbiamo agli italiani, e dobbiamo continuare a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Austria e Grecia già hanno deciso di introdurre l’di vaccino contro in Covid, la Germania va in quella direzione. Anche altri Paesi dell’Ue ci stanno pensando. In Italia, invece, dove gli immunizzati hanno superato l?87% e sono 6,35 milioni gli over12 che non hanno avuto neanche una dose, la questione ancora non è sul tavolo del governo. Ma con l’evolversi della situazione epidemiologica nulla si può escludere. Del resto, anche se non si tratta della più semplice delle misure da un punto di vista politico, l’è consentito, ad alcune condizioni. Il Governo, però, resta cauto: “Noi in questo momento possiamo permetterci il lusso di non discutere ancora disolo perché abbiamo l?87% della popolazione (avente diritto, ndr) che è vaccinata. Lo dobbiamo agli italiani, e dobbiamo continuare a ...

