Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Advertising

DPCgov : ??Venerdì #26novembre ???? #allertaROSSA in Calabria ???? #allertaARANCIONE in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate, codice giallo per tarantino #Taranto e… - Borderline_24 : #Maltempo in #Puglia, prima #Neve nel Foggiano: scuole chiuse a Monte Sant’Angelo - AnsaPuglia : Maltempo, mare in burrasca,stop collegamenti Termoli-Tremiti. Nel porto molisano affonda peschereccio #ANSA - silviaguerrini : RT @AnsaPuglia: Maltempo:nevicata nel Foggiano,scuole chiuse a Monte Sant'Angelo. Imbiancati i tetti dei paesi del subappennino dauno, no d… -