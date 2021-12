Psg, Pochettino: “Messi ha sempre segnato, i gol arriveranno” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara col Lens, Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, incalzato da una serie di domande sulla personalità della squadra, i malumori di Mbappè e il mercato di gennaio, si è alzato dalla sedia facendo finta di andare via, per poi tornare al suo posto come a voler ricominciare da capo. “Che fate lì se sapete tanto di calcio, perché non vi mettete al mio posto?”, ha detto il tecnico parigino. Lo stesso allenatore ha poi risposto in merito ai pochi (solo uno) gol di Messi con la nuova maglia in campionato. Ecco le sue parole: “È una questione di tempo, siamo stati sfortunati, Leo ha un talento incredibile, speciale, ha sempre fatto gol e continuerà a farli. Icardi? Mauro sta aspettando la sua opportunità, ha avuto un piccolo problema fisico ma ora è tornato in gruppo. Se aspetto il mercato di ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara col Lens, Mauricio, tecnico del Psg, incalzato da una serie di domande sulla personalità della squadra, i malumori di Mbappè e il mercato di gennaio, si è alzato dalla sedia facendo finta di andare via, per poi tornare al suo posto come a voler ricominciare da capo. “Che fate lì se sapete tanto di calcio, perché non vi mettete al mio posto?”, ha detto il tecnico parigino. Lo stesso allenatore ha poi risposto in merito ai pochi (solo uno) gol dicon la nuova maglia in campionato. Ecco le sue parole: “È una questione di tempo, siamo stati sfortunati, Leo ha un talento incredibile, speciale, hafatto gol e continuerà a farli. Icardi? Mauro sta aspettando la sua opportunità, ha avuto un piccolo problema fisico ma ora è tornato in gruppo. Se aspetto il mercato di ...

