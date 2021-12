PSG, ancora out Sergio Ramos: salterà la gara contro il Lens per un affaticamento muscolare (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è pace per Sergio Ramos nella sua esperienza al PSG. Secondo quanto riportato dal club parigino, il difensore spagnolo riprenderà ad allenarsi con la squadra domenica a causa di un affaticamento muscolare. Per questo motivo salterà la partita in programma domani alle 21 contro il Lens. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è pace pernella sua esperienza al PSG. Secondo quanto riportato dal club parigino, il difensore spagnolo riprenderà ad allenarsi con la squadra domenica a causa di un. Per questo motivola partita in programma domani alle 21il. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

BandagordaAl : RT @parissgitalia: Sono premi che fanno bene al morale,un nuovo punto di partenza per migliorare ancora di più. L’unica cosa positiva di ie… - MilanWorldForum : Ancora Ibra:'Volevo fare il DS del PSG' Le dichiarazioni -) - parissgitalia : Sono premi che fanno bene al morale,un nuovo punto di partenza per migliorare ancora di più. L’unica cosa positiva… - MaveMonkey : @FootballAndDre1 Da prime si può incontrare: PSG, Barça(?), Sporting O ancora da definire: Porto, Atletico, Villare… - PSG_infinity : RT @gigiodonna1: Ci sarebbe piaciuto regalare una vittoria ai nostri tifosi. Non è successo, ma partite così ci servono per diventare ancor… -