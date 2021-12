Proposta Forza Italia: finanziare coi soldi pubblici il cambio di sesso (Di venerdì 3 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/zuppa.mp4 Fantastica la Proposta di Forza Italia, o meglio di alcune deputate di Forza Italia, che definire assurda è poca cosa. L’idea, scovata da La Verità, è contenuta in un emendamento presentato da due onorevoli azzurre affinché il cambio di sesso delle persone sia finanziato con i soldi pubblici. Per la precisione 15 milioni di euro. Ora, fate quello che vi pare: volete cambiare sesso? Fate pure. Ma che siano i contribuenti a pagare mi sembra incredibile: non si può chiedere alla comunità di finanziare la transizione da uomo a donna e viceversa. Di sicuro non in un momento in cui dobbiamo rinForzare le terapie ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/zuppa.mp4 Fantastica ladi, o meglio di alcune deputate di, che definire assurda è poca cosa. L’idea, scovata da La Verità, è contenuta in un emendamento presentato da due onorevoli azzurre affinché ildidelle persone sia finanziato con i. Per la precisione 15 milioni di euro. Ora, fate quello che vi pare: volete cambiare? Fate pure. Ma che siano i contribuenti a pagare mi sembra incredibile: non si può chiedere alla comunità dila transizione da uomo a donna e viceversa. Di sicuro non in un momento in cui dobbiamo rinre le terapie ...

