Probabili formazioni Napoli-Atalanta | sedicesima giornata Serie A 2021 2022

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Al Maradona scontro cruciale tra gli azzurri, che sembrano lanciati verso lo scudetto, e gli orobici che possono accorciare il gap nei confronti dei partenopei con una vittoria. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di sabato 4 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Spalletti ritrova i titolarissimi, in attacco c’è Politano dopo il Covid con Mertens e Insigne in un terzetto dei piccoletti. Koulibaly e Ruiz a rischio QUI– Muriel in panchina, Zapata dal 1?. Alle sue spalle Pasalic e Malinovskyi favoriti ma Pessina li ...

Advertising

forumJuventus : #JuveGenoa, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1, Morata in attacco con Kulusevski, Dybala e… - infoitsport : Le probabili formazioni di Roma-Inter: al centro della difesa Mancini e Smalling - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, le ultime LIVE sul 16° turno: Pellegri titolare al posto di Ibra, Mertens dal 1' - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, le ultime LIVE sul 16° turno: Pellegri al posto di Ibra, c'è Mertens - infoitsport : Le probabili formazioni di Milan-Salernitana: intoccabile Bonazzoli al fianco di Djuric -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

PERUGIA VICENZA Ledella diretta Perugia Vicenza , match che andrà in scena al Renato Curi di Perugia. Per il Perugia , Massimiliano Alvini schiererà la ...Lecce - Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico Alfredo Aglietti per la sfida di domani pomeriggio al Via del Mare Il modulo è già cambiato martedì e non cambia. Gli ...Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.Le probabili formazioni di Empoli-Udinese, match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...