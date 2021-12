Primo caso di variante Omicron in Veneto: un vicentino tornato dal Sudafrica (Di venerdì 3 dicembre 2021) La variante Omicron è arrivata anche in Veneto. La variante identificata per la prima volta in Sudafrica è stata sequenziata oggi - 3 dicembre - dall' Istituto zooprofilattico sperimentale delle ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laè arrivata anche in. Laidentificata per la prima volta inè stata sequenziata oggi - 3 dicembre - dall' Istituto zooprofilattico sperimentale delle ...

