Prima edizione del “Convento Incantato”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La cooperativa sociale Civitas Campaniae, presieduta da Christian Plaitano, è lieta di invitare grandi e piccini alla , sabato prossimo 4 dicembre dalle ore 16 alle ore 22 a Campagna presso ildei Cappuccini in Piazza D’Armi. L’evento, ad ingresso gratuito, è realizzato col patrocinio di Confcoooperative – Comitato territoriale di Salerno, e grazie alla sana cooperazione delle realtà più dinamiche del territorio che, ciascuna per la sua parte, hanno contribuito all’organizzazione di uno “spazio natalizio” di socializzazione e di condivisione, ricco di contenuti, di attività e di sorprese. Ildei Cappuccini, concesso gratuitamente dal Comune di Campagna, per l’occasione, si trasformerà nel “”, grazie all’illuminazione artistica a cura della società Colpo di Scena. Dalle ore 16:00 alle ...

