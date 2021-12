Presente la tunisina che ballava sul barcone? Sfregio agli italiani | ecco cosa fa oggi | la furia di Salvini | Guarda

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sabee Al Saidi, la giovanearrivata su unin Italia, vuole fare l'influencer. Lo ha detto lei stessa alle telecamere di Dritto e Rovescio, dopo che i suoi filmati durante la traversata avevano fatto parecchio discutere. La 18enne aveva infatti pensato bene di girarsi un filmato mentre cantava enel bel mezzo del Mediterraneo, provocando l'ira di Matteo: "Da aggiungere all'album 'Scherzi a parte', dopo lo sbarco con il barboncino, la pecora e la comune tenuta da 'Turista per sempre'. Durante la traversata clandestina, su unirregolare, l'influencerpubblica storie Instagram e foto, gaudenti e sorridenti. A voi i commenti", diceva. E invece no, Sabee non scherzava affatto. La 18enne, dopo essere arrivata, è stata raggiunta da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Presente tunisina

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... il futuro è'. Parteciperanno, come relatori, Beya Abdelbaki, Console della Repubblica; Angelo Melone, Console della Repubblica Democratica del Congo; Francesco Barone, Docente dell'...... il futuro è". I saluti iniziali saranno affidati a Rossella Gianfagna, Rettore del Convitto. Parteciperanno, come relatori, Beya Abdelbaki, Console della Repubblica; Angelo Melone, ...Schieramenti politici contrapposti sulla carcerazione del 25enne tunisino sbarcato a Lampedusa in settembre e appartenente a una cellula Daesh ...CAMPOBASSO - I due diplomatici stranieri sono stati accompagnati per l'occasione dalla dott.ssa Federica Gasbarro.