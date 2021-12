Premio ANGI, Cybersicurezza: arriva il manifesto dei giovani innovatori (Di venerdì 3 dicembre 2021) Garantire la tutela dell’ecosistema digitale italiano, istituendo un meccanismo consultivo con le startup innovative nel contesto dell’Agenzia per la Cybersicurezza e migliorare il tasso di consapevolezza sulla presenza nel digitale investendo in giovani e formazione. E’ quanto sottolineato nel manifesto per la cybersecurity presentato, nel corso della cerimonia del Premio ANGI, dal presidente dell’Associazione Nazionale giovani innovatori Gabriele Ferrieri al direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e al presidente del Copasir Adolfo Urso. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro la cybersicurerezza per creare, come ANGI, un dialogo con il mondo delle imprese, per dare un contributo sui ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Garantire la tutela dell’ecosistema digitale italiano, istituendo un meccanismo consultivo con le startup innovative nel contesto dell’Agenzia per lae migliorare il tasso di consapevolezza sulla presenza nel digitale investendo ine formazione. E’ quanto sottolineato nelper la cybersecurity presentato, nel corso della cerimonia del, dal presidente dell’Associazione NazionaleGabriele Ferrieri al direttore dell’Agenzia per lanazionale Roberto Baldoni e al presidente del Copasir Adolfo Urso. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro la cybersicurerezza per creare, come, un dialogo con il mondo delle imprese, per dare un contributo sui ...

